La ortiga y sus cinco beneficios para la salud que explican su fama como planta de la eterna juventud

Investigaciones médicas resaltan el valor nutricional de la ortiga y explican por qué se le atribuyen efectos depurativos y protectores para la salud.

Distintas investigaciones médicas colocan a la ortiga entre las plantas silvestres con mayor potencial para la salud. Sus componentes activos influyen en la prevención de enfermedades crónicas y fortalecen funciones clave del organismo. Este vegetal crece de forma espontánea en caminos y veredas y aporta proteínas, minerales y antioxidantes esenciales.

Conocida como la “planta de la eterna juventud”, la ortiga despierta interés en el campo de la nutrición por su acción depurativa, antiinflamatoria y protectora del sistema cardiovascular.

Cinco beneficios de la ortiga para el organismo

La ortiga ofrece múltiples aportes al bienestar físico gracias a sus nutrientes naturales. De acuerdo con información divulgada por el portal Mejor con Salud, estos son sus principales efectos positivos:

Propiedades antiinflamatorias y analgésicas: Los flavonoides presentes en la planta neutralizan radicales libres y reducen la inflamación. Esta acción mitiga dolores articulares y protege los tejidos.

Estimulación del sistema digestivo: La histamina contenida en la ortiga incrementa las secreciones gástricas. Este efecto favorece el funcionamiento del páncreas y optimiza la digestión.

Efecto depurativo y diurético: El potasio y la clorofila aumentan la producción de orina. Este proceso facilita la eliminación de toxinas acumuladas en el organismo.

Acción astringente natural: Los taninos presentes en la raíz colaboran en el control de episodios de diarrea. Este efecto ayuda a regular el tránsito intestinal.

Prevención de la aterosclerosis: Los componentes activos de la planta contribuyen a normalizar la presión arterial. Además, evitan la acumulación de grasas en las arterias.

La ortiga concentra una elevada cantidad de flavonoides, compuestos antioxidantes que eliminan desechos oxidativos. Esta función reduce la inflamación de forma natural y frena el deterioro progresivo de los tejidos.

Estos elementos también poseen un efecto analgésico. La infusión de la planta se utiliza con frecuencia para aliviar molestias articulares y resulta eficaz en casos de artritis severa.

Estudios científicos asocian estos fitoquímicos con una respuesta favorable del sistema inmunitario. La ortiga destaca como una fuente rica en nutrientes empleada en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones.

Impacto de la ortiga en la digestión

El consumo de esta hierba estimula la actividad del páncreas y la vesícula biliar. El estómago recibe un impulso directo que mejora el proceso digestivo general.

Los pelos urticantes contienen histamina. Esta sustancia aumenta la producción de jugos gástricos y enzimas metabólicas. Como resultado, el ácido clorhídrico incrementa su volumen y facilita la descomposición de grasas y proteínas complejas.

Este mecanismo previene la pesadez estomacal y mejora la absorción de nutrientes. El organismo procesa los alimentos con mayor eficiencia y elimina residuos con rapidez.

Protección del sistema cardiovascular

La prevención de la aterosclerosis figura entre los beneficios más relevantes de la ortiga. Esta enfermedad surge por la formación de placas de grasa en las arterias y compromete el sistema circulatorio.

La clorofila presente en la planta favorece la regulación de la presión arterial. El flujo sanguíneo mejora y disminuye el riesgo de obstrucciones severas.

La acción depurativa del vegetal preserva la elasticidad arterial. Los ácidos orgánicos complementan este efecto protector y contribuyen a la salud coronaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.