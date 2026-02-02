Ciencia

La ortiga y sus cinco beneficios para la salud que explican su fama como planta de la eterna juventud

La ortiga destaca por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas y cardiovasculares. Conozca los cinco beneficios de esta planta silvestre asociada al bienestar integral

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigaciones médicas resaltan el valor nutricional de la ortiga y explican por qué se le atribuyen efectos depurativos y protectores para la salud.
Investigaciones médicas resaltan el valor nutricional de la ortiga y explican por qué se le atribuyen efectos depurativos y protectores para la salud.







