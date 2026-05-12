Ciencia

La neurociencia lo explica: escribir a mano puede fortalecer la memoria y mejorar el aprendizaje

Especialistas y estudios científicos vinculan la escritura manual con mayor actividad cerebral y mejor retención de información

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Por Jailine González Gómez
La escritura a mano activa más redes neuronales que el teclado y favorece la memoria, la atención y el aprendizaje.
La escritura a mano activa más redes neuronales que el teclado y favorece la memoria, la atención y el aprendizaje. (Canva stock/Bigandt_Photography de Getty Images/DragonImages)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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