La NASA detecta un planeta con forma de limón y una atmósfera nunca antes vista

Un cuerpo celeste extremo, deformado por la gravedad de un pulsar y con una atmósfera dominada por carbono, se convirtió en un caso único observado por el telescopio espacial James Webb

Por O Globo / Brasil / GDA
Un planeta deformado por fuerzas extremas y con carbono dominante en su atmósfera se convirtió en un caso único para la astronomía moderna.
(NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)/NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI))







