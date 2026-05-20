La miel más cara del mundo cuesta casi $11.621 por kilo: conozca la exclusiva producción en cuevas de Turquía

Una exclusiva miel turca rompió récords por su precio y por un proceso de producción limitado que ocurre dentro de cuevas. (Imagen con fines ilustrativos).

Una miel producida en Turquía alcanzó un precio cercano a $11.621 por kilogramo y entró al Guinness World Records como una de las más caras comercializadas en el mundo. El producto, conocido como Centauri Honey, llamó la atención por su origen y por su producción extremadamente limitada.

La exclusividad de esta miel inicia desde su lugar de origen. El producto se recolecta en cuevas ubicadas en zonas montañosas de Turquía, a unos 2.500 metros de altitud.

Las colmenas pertenecen a abejas de la especie Apis mellifera, la misma utilizada en gran parte de la producción mundial de miel.

Para llegar a los panales, equipos especializados ingresan a las cavernas y descienden entre formaciones rocosas hasta localizar las colmenas y extraer pequeñas cantidades del producto.

La producción anual es reducida. Según cada cosecha, los productores obtienen entre 10 y 15 kilos por año. Esa disponibilidad limitada influye en el valor del producto.

El Centauri Honey posee una coloración oscura y un sabor más amargo en comparación con las mieles tradicionales.

De acuerdo con información publicada por The Times, los productores indicaron que el producto presenta concentraciones elevadas de minerales y compuestos naturales. Entre ellos destacan magnesio, potasio, fenoles, flavonoides y antioxidantes.

La producción está bajo la coordinación del apicultor turco Ahmet Eren Çakır, quien comercializa la miel directamente con compradores. Los envases suelen ser numerados y salen al mercado en cantidades limitadas.

La miel convencional posee características distintas. Datos del United States Department of Agriculture (USDA) señalan que cerca del 80% de su composición corresponde a azúcares.

Esa concentración ayuda a explicar su capacidad de conservación durante largos periodos.

Recipientes encontrados en excavaciones arqueológicas evidenciaron que la miel puede mantenerse estable durante siglos cuando permanece almacenada bajo condiciones adecuadas.

Además de azúcares, este alimento contiene pequeñas cantidades de vitaminas, minerales y compuestos con actividad antimicrobiana.

Especialistas señalaron que varios beneficios atribuidos a la miel aún requieren más estudios científicos para obtener confirmación científica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.