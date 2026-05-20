Ciencia

La miel más cara del mundo cuesta casi $11.621 por kilo: conozca la exclusiva producción en cuevas de Turquía

El Centauri Honey se obtiene dentro de cuevas a 2.500 metros de altitud y su producción anual apenas alcanza entre 10 y 15 kilos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una exclusiva miel turca rompió récords por su precio y por un proceso de producción limitado que ocurre dentro de cuevas.
Una exclusiva miel turca rompió récords por su precio y por un proceso de producción limitado que ocurre dentro de cuevas. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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