Ciencia

La ley que prohibió enseñar a Darwin en Estados Unidos y llevó a un profesor a juicio: el caso que desató el ‘Juicio del mono’

La Ley Butler prohibió enseñar la teoría de la evolución en Tennessee en 1925. El caso llevó al famoso ‘Juicio del mono’, que enfrentó ciencia y religión y marcó la historia educativa de Estados Unidos

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Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Hace 101 años, Tennessee prohibió enseñar evolución. El juicio contra John T. Scopes se convirtió en símbolo del choque entre ciencia y religión en Estados Unidos.
Hace 101 años, Tennessee prohibió enseñar evolución. El juicio contra John T. Scopes se convirtió en símbolo del choque entre ciencia y religión en Estados Unidos. (Tennessee State Museum/Tennessee State Museum)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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