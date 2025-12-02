Ciencia

La leche de foca es más potente que la leche humana, según indica un estudio

Una investigación reveló que la leche de foca contiene azúcares únicos con efectos inmunológicos. ¿Podrían usarse para crear fórmulas más poderosas para humanos?

Por O Globo / Brasil / GDA
La leche de foca gris es más rica en azúcares que la humana y podría fortalecer el sistema inmune de bebés y adultos.
La leche de foca gris es más rica en azúcares que la humana y podría fortalecer el sistema inmune de bebés y adultos.







