Ciencia

La inteligencia artificial detecta dolor en bebés y podría guiar decisiones médicas

Un sistema que analiza expresiones faciales de bebés hospitalizados permite medir el dolor con menor subjetividad y apoyar decisiones clínicas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores desarrollan IA que detecta dolor en bebés en neonatal y podría generar alertas médicas y mejorar el uso de analgésicos.
Investigadores desarrollan IA que detecta dolor en bebés en neonatal y podría generar alertas médicas y mejorar el uso de analgésicos. (Canva Stock/Matsuringo de Getty Images / Khunkorn)







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