La inteligencia artificial ayuda a resolver el enigma de antiguas huellas de dinosaurios

Una herramienta desarrollada por científicos europeos permite identificar huellas fósiles con alta precisión y replantea teorías sobre el origen de las aves

Por Europa Press
Un modelo de inteligencia artificial analizó miles de huellas fósiles y logró identificar especies de dinosaurios con un alto nivel de coincidencia científica.
(Foto de ARCHIVO) Las tormentas revelan un tesoro de huellas de dinosaurio en Inglaterra 17/12/2018 (NEIL DAVIES/Europa Press)







notas iaDinasaurioInteligencia artificial
