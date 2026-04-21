La importancia de vigilar sus encías: expertos alertan por vínculo con enfermedades graves

La EFP advierte que hay estudios que vinculan la periodontitis con infartos. La OMS estima que los padecimientos bucales afectan a 3.700 millones de personas.

La Federación Europea de Periodoncia (EFP) destacó la importancia de mantener unas encías sanas para evitar la pérdida de piezas dentales. Estas enfermedades periodontales guardan relación con otros riesgos para la salud, como las patologías cardiovasculares.

Spyros Vassilopoulos, profesor y presidente del comité de comunicación de la EFP, explicó que estos padecimientos son muy comunes en el mundo. El experto aclaró que la infección suele iniciar de forma silenciosa. Los síntomas como el sangrado o el mal aliento persistente resultan fáciles de ignorar para la población.

La entidad impulsó una campaña mundial bajo el lema “Día de la Salud de las Encías: Empoderando Vidas”. La iniciativa busca concienciar sobre la prevención para que sea parte de la vida cotidiana. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales, incluida la periodontitis, afectan a 3.700 millones de personas a nivel global.

La EFP advirtió que la evidencia científica vincula la periodontitis con afecciones graves. Los estudios encontraron nexos con infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

Además, la enfermedad periodontal impacta a los pacientes con diabetes. En estas personas aumenta el riesgo de sufrir complicaciones en ojos y riñones. Esto incrementa el riesgo de muerte en comparación con quienes solo padecen diabetes.

Las infecciones en las encías afectan de forma distinta a mujeres y hombres. Los cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia inciden en el desarrollo de la infección. Otros estudios sugirieron una asociación con el cáncer de mama y la disfunción eréctil.

El profesor Vassilopoulos insistió en que una boca sana mejora la calidad de vida y la confianza. No obstante, el especialista lamentó que estas enfermedades sigan muy subestimadas por las personas.

La EFP recomendó el cepillado diario y el uso de hilo dental para eliminar bacterias. Los expertos aconsejaron visitar al dentista al menos dos veces al año.

Otras sugerencias incluyen llevar una dieta equilibrada y limitar el consumo de azúcar. La entidad instó a dejar de fumar, pues el tabaco eleva el riesgo de daño periodontal. Es vital prestar atención a la inflamación o al sangrado desde su aparición.