Ciencia

La importancia de vigilar sus encías: expertos alertan por vínculo con enfermedades graves

La Federación Europea de Periodoncia advierte que la periodontitis se vincula con infartos y otras enfermedades cardiovasculares

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Por Europa Press
La EFP advierte que hay estudios que vinculan la periodontitis con infartos. La OMS estima que los padecimientos bucales afectan a 3.700 millones de personas.
La EFP advierte que hay estudios que vinculan la periodontitis con infartos. La OMS estima que los padecimientos bucales afectan a 3.700 millones de personas. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Laura Villela Beauty Designer-Brasil de Pexels)







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