Ciencia

La historia de Jonathan: la tortuga con récord Guinness que alcanzó los 193 años

Conozca la sorprendente vida de Jonathan, la tortuga más longeva del mundo, su historia y los detalles que explican cómo alcanzó los 193 años

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Por El Universal / México / GDA
Jonathan, la tortuga de 193 años, continúa con vida. Desmienten rumores virales y confirman su buen estado en Santa Elena.
Jonathan, la tortuga de 193 años, continúa con vida. Desmienten rumores virales y confirman su buen estado en Santa Elena. (Récord Guinness /Récord Guinness)







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