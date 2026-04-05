La historia de Jonathan: la tortuga con récord Guinness que alcanzó los 193 años

Jonathan, la tortuga de 193 años, continúa con vida. Desmienten rumores virales y confirman su buen estado en Santa Elena.

Los recientes rumores sobre la supuesta muerte de Jonathan, la tortuga gigante reconocida por Guinness World Records como el animal terrestre más longevo del mundo, resultaron falsos. Autoridades de la isla de Santa Elena confirmaron que el ejemplar continúa con vida y en buen estado de salud.

La información falsa circuló el 1.º de abril en redes sociales. Días después, la cuenta oficial de la isla en la plataforma X desmintió la versión. Indicó que el animal se mantiene activo y que disfruta de alimentos como manzana y zanahoria.

Jonathan nació alrededor de 1832, según registros del portal Guinness World Records. Con base en esta estimación, en 2026 alcanzará los 194 años. Esta cifra lo posiciona como el animal terrestre más antiguo del planeta.

El ejemplar es originario del archipiélago de Seychelles, en el océano Índico. Vive en el jardín de Plantation House, residencia oficial del gobernador de Santa Elena. Comparte el espacio con otras tortugas llamadas Emma, David y Fred.

Jonathan llegó a la isla en 1882. En ese momento ya era adulto. Se estima que tenía cerca de 50 años. Por esta razón, su edad real podría ser mayor a la calculada.

El veterinario Joe Hollins informó que el animal es ciego y no tiene olfato. A pesar de estas condiciones, mantiene energía y conserva el apetito. Un equipo lo alimenta a mano una vez por semana con una dieta especial de frutas y vegetales.

La isla cuenta con un protocolo oficial ante su eventual fallecimiento. Este plan se denomina “Operación Ir Lento”. Incluye medidas como un día nacional de duelo y la emisión de una esquela formal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.