¿La comida picante puede influir en su estado de ánimo? Esto dice la ciencia

La ciencia estudia si los alimentos picantes pueden mejorar el ánimo o generar efectos negativos. Los resultados muestran beneficios y contradicciones.

Agregar pimienta o chile a una comida no solo intensifica el sabor. Diversas investigaciones científicas analizaron si estos condimentos también generan efectos psicológicos como cambios en el estado de ánimo y en funciones cognitivas.

Estudios recientes evaluaron compuestos activos de las pimientas y observaron posibles vínculos con actividad antidepresiva, alivio del dolor y respuestas asociadas al bienestar. Sin embargo, la evidencia aún genera debate dentro de la comunidad científica.

Investigadores estudiaron sustancias como la capsaicina y la piperina, presentes en distintos tipos de pimenta. Estos compuestos participaron en experimentos orientados a medir su impacto en el cerebro y en el comportamiento.

Las pimienta producen sensación de ardor y calor. Este efecto ocurre porque ciertos compuestos químicos activan receptores de dolor y temperatura en la boca. El cerebro interpreta ese estímulo como una señal de quemadura.

La capsaicina, presente en pimientas y pimentones del género Capsicum, actúa como principal ingrediente de los alimentos picantes. Un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Colima, en México, observó efectos similares a los de antidepresivos en ratones sometidos a pruebas de nado forzado.

Los investigadores detectaron que dosis bajas de capsaicina redujeron el tiempo de inmovilidad de los animales. Este indicador suele emplearse para evaluar respuestas asociadas a estados depresivos en modelos experimentales.

Los autores del estudio indicaron que el consumo de capsaicina podría convertirse en una estrategia complementaria en el tratamiento de la depresión. Señalaron su uso extendido en la dieta de muchos países y la posibilidad de menores efectos secundarios en comparación con algunos fármacos.

Otro compuesto analizado fue la piperina, principal alcaloide de la pimienta negra (Piper nigrum). Investigadores de la Universidad de Khon Kaen, en Tailandia, identificaron en ratones una posible acción antidepresiva y una mejora en funciones cognitivas.

Respuesta analgésica durante la ingesta

Al consumir alimentos picantes, el organismo activa mecanismos de defensa. Además de la sensación inmediata de ardor, el sistema nervioso desencadena procesos químicos internos.

Entre ellos se encuentra la liberación de dopamina y endorfinas, sustancias que funcionan como analgésicos naturales del cerebro y generan sensación de bienestar. Este mecanismo se asemeja al que ocurre en situaciones controladas de estrés, como subir a una montaña rusa o ver una película de terror.

Avances científicos y resultados contradictorios

A pesar de los avances, los efectos de la pimienta en la salud mental no están completamente claros. Por esta razón, la investigación científica continúa.

Un estudio del Primer Hospital Afiliado a la Universidad Médica del Ejército, en China, planteó que las pimentas podrían ayudar en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). La investigación se publicó en la revista Frontiers in Nutrition.

Los científicos asociaron este posible efecto con la regulación de la microbiota intestinal, sistema vinculado a la producción de neurotransmisores relacionados con el bienestar mental.

Sin embargo, otro estudio realizado en 2022 por la Universidad de Jinan, en China, presentó un resultado distinto. La investigación analizó a 1.771 estudiantes universitarios y encontró que un mayor consumo de alimentos picantes se relacionó con más síntomas de ansiedad y depresión.

Este análisis, publicado en la revista Nutrients, utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS). Los investigadores midieron la frecuencia, intensidad y duración del consumo de alimentos picantes.

Mientras la ciencia continúa evaluando estos efectos, la pimienta mantiene su lugar como uno de los condimentos más utilizados en la cocina por su capacidad de estimular el paladar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.