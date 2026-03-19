Ciencia

La ciencia revela por qué es tan difícil dejar los ultraprocesados: su cuerpo los procesa igual que al tabaco

Francisco José Roig, neumólogo, detalla que la nicotina y la comida chatarra activan los mismos circuitos de placer y adicción en el cerebro humano

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Por Europa Press
Los ultraprocesados y el cigarrillo comparten mecanismos fisiológicos. Ambos alteran la microbiota e impulsan enfermedades cardiovasculares.
Los ultraprocesados y el cigarrillo comparten mecanismos fisiológicos. Ambos alteran la microbiota e impulsan enfermedades cardiovasculares. (Canva stocks/terski de Pixabay / Fernanda da Silva Lopes de Pexels)







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