Ciencia

La biología cuántica podría cambiar la forma de entender la vida

La biología cuántica estudia cómo fenómenos propios del mundo subatómico podrían influir en procesos esenciales de los seres vivos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La biología cuántica busca explicar si procesos como la fotosíntesis, la actividad de las enzimas y la respuesta celular a campos magnéticos dependen de fenómenos propios del mundo subatómico.
La biología cuántica busca explicar si procesos como la fotosíntesis, la actividad de las enzimas y la respuesta celular a campos magnéticos dependen de fenómenos propios del mundo subatómico. Imagen con fines ilustrativos. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbiologíabiología cuántica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.