Júpiter resulta más pequeño de lo estimado tras nuevas mediciones de la NASA

Un estudio internacional con datos de la sonda Juno reveló que Júpiter es más pequeño y menos achatado de lo que se creía. Las nuevas mediciones actualizan cálculos de hace más de 50 años

Por O Globo / Brasil / GDA
Datos recientes de la NASA muestran que Júpiter tiene menos diámetro y achatamiento. El hallazgo mejora la comprensión de los gigantes gaseosos.
Datos recientes de la NASA muestran que Júpiter tiene menos diámetro y achatamiento. El hallazgo mejora la comprensión de los gigantes gaseosos. ( Canva /Canva)







