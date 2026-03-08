Ciencia

Joven con ‘síndrome del hombre lobo’ se vuelve influencer y cuenta los desafíos de vivir con el rostro más peludo del mundo

El indio Lalit Patidar vive con hipertricosis, una rara condición que cubre más del 95% de su rostro de vello y lo llevó a ganar un récord Guinness

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Lalit Patidar transformó una rara enfermedad en fama en redes sociales. El joven con hipertricosis ahora es influencer y suma miles de seguidores.
Lalit Patidar transformó una rara enfermedad en fama en redes sociales. El joven con hipertricosis ahora es influencer y suma miles de seguidores. (@lalitpatidar520/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGuinness World RecordsLalit PatidarHipertricosisSíndrome del hombre loboRécord Guinness
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.