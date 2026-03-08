Joven con ‘síndrome del hombre lobo’ se vuelve influencer y cuenta los desafíos de vivir con el rostro más peludo del mundo

Lalit Patidar transformó una rara enfermedad en fama en redes sociales. El joven con hipertricosis ahora es influencer y suma miles de seguidores.

Un joven de India con una rara condición médica que cubre casi todo su rostro de vello logró fama en redes sociales y obtuvo un récord mundial del Guinness. Lalit Patidar, de 19 años, vive con hipertricosis, una enfermedad conocida popularmente como “síndrome del hombre lobo”.

Más del 95% del rostro de Patidar está cubierto de vello. Esta característica lo convirtió en la persona con el rostro más peludo del mundo, reconocimiento oficial que recibió el año pasado.

La hipertricosis provoca un crecimiento anormal del vello en el cuerpo y la cara. Según registros históricos, apenas unas 50 personas recibieron este diagnóstico desde la Edad Media. Esta cifra convierte a Patidar en uno de los casos más raros registrados.

De sufrir bullying a convertirse en influencer

El joven, originario del estado de Madhya Pradesh (India), explicó que durante su infancia enfrentó episodios de bullying escolar. Otros niños lo rechazaban por su apariencia.

Con el paso del tiempo decidió aceptar su condición. Señaló que ser diferente forma parte de su identidad y lo hace único incluso entre grandes multitudes.

Su historia empezó a ganar atención en Internet. Esa popularidad lo llevó a iniciar una carrera como creador de contenido.

En la actualidad suma 268.000 seguidores en Instagram y 106.000 suscriptores en YouTube. A través de estas plataformas comparte detalles de su vida cotidiana.

Una vida que cambió gracias a las redes sociales

La actividad en redes sociales le permitió alcanzar lo que describe como su “trabajo soñado”. Según explica, el trabajo como influencer incluso le genera oportunidades para viajar fuera de su país.

Para el joven, este nuevo estilo de vida representa una experiencia muy distinta a la que vivió durante su infancia.

El reconocimiento mundial también marcó un momento especial. Patidar recordó que el proceso lo llevó a viajar por primera vez en avión, una experiencia que interpretó como el inicio de su sueño de conocer el mundo.

Los retos de vivir con hipertricosis

A pesar de la fama, el exceso de vello genera dificultades en actividades diarias. Patidar explicó que en ocasiones puede afectar tareas simples.

Entre los retos mencionó problemas al comer, ver o escuchar, ya que el vello puede interferir en algunas situaciones.

El crecimiento del cabello es constante. Por esa razón el joven debe cortarlo con frecuencia. Sin embargo, no puede usar una rasuradora tradicional en el rostro porque el vello es tan grueso como el del cuero cabelludo. Por ese motivo utiliza tijeras.

Las zonas donde el vello crece con mayor rapidez incluyen detrás de las orejas, el mentón y el área alrededor de la nariz. También presenta crecimiento acelerado en cuello, espalda y piernas.

Una posible cirugía en el futuro

Aunque la condición contribuyó a su fama, Patidar no descarta someterse a un procedimiento médico para reducir el exceso de vello.

El joven indicó que en ocasiones considera esa posibilidad porque desea relacionarse con más personas sin enfrentar rechazo.

También recordó episodios difíciles de su niñez. En esa etapa algunos compañeros llegaron incluso a lanzarle piedras por ser diferente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.