Jared Isaacman, administrador de la NASA: ‘Estoy muy a favor de hacer a Plutón un planeta nuevamente’

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó ante un comité del Senado de Estados Unidos que la agencia trabaja en documentos científicos para reabrir la discusión sobre el estatus de Plutón como planeta, según reportaron medios especializados en ciencia como Scientific American y Space.com, además de la revista académica Nature.

Durante su comparecencia, Isaacman indicó que está “muy a favor de hacer a Plutón un planeta nuevamente” y señaló que los documentos buscan escalar el tema dentro de la comunidad científica para revisarlo, aunque no detalló el contenido de esos trabajos ni la agencia respondió solicitudes de aclaración.

La declaración reactivó el debate entre investigadores. Algunos respaldan retomar la discusión, mientras otros consideran que el tema desvía la atención de asuntos científicos prioritarios. Amanda Hendrix, del Planetary Science Institute, dijo a Nature que discutir la denominación de Plutón distrae de problemas científicos de fondo.

El planteamiento también generó críticas en el contexto de propuestas presupuestarias que reducirían fondos para la ciencia. Según esa misma revista, científicos señalaron que promover el cambio de estatus de Plutón ocurre mientras se plantean recortes a programas científicos en Estados Unidos.

Plutón fue clasificado como planeta en 1930 tras su descubrimiento, pero en 2006 la Unión Astronómica Internacional (IAU) redefinió el concepto de planeta y lo reclasificó como “planeta enano”, lo que generó un debate prolongado en la comunidad científica, detalló Scientific American.

La IAU estableció tres criterios para definir un planeta: orbitar el Sol, tener suficiente masa para ser esférico y haber despejado su órbita de otros objetos. Plutón no cumple con el tercer requisito, por lo que fue ubicado en una categoría distinta.

Investigadores como David Grinspoon indicaron a Nature que existe un “debate genuino” sobre la definición, pero advirtieron que una agencia como la NASA no puede tomar la decisión de forma unilateral, ya que la autoridad internacional en la materia es la IAU.

El origen de la reclasificación se relaciona con el descubrimiento de otros cuerpos de tamaño similar en el sistema solar, como Eris, lo que llevó a establecer criterios más estrictos. Existen estimaciones de que podrían existir cientos o miles de objetos comparables a Plutón.

Otros científicos sostienen que la definición debería centrarse en las características propias de los cuerpos y no en su entorno orbital, mientras que también se señala que el debate ha generado tensiones dentro de la comunidad científica.

La discusión sobre Plutón sigue abierta desde 2006 y continúa dividiendo a los astrónomos, mientras cualquier cambio formal en su clasificación dependería de una decisión de la Unión Astronómica Internacional.