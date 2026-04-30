Ciencia

Jared Isaacman, administrador de la NASA: ‘Estoy muy a favor de hacer a Plutón un planeta nuevamente’

Jared Isaacman afirmó ante el Senado de Estados Unidos que la agencia trabaja en documentos para revisar la clasificación de Plutón

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Por Jailine González Gómez
Isaacman dijo que la NASA busca reabrir la discusión sobre Plutón, mientras científicos mantienen posturas divididas.
Isaacman dijo que la NASA busca reabrir la discusión sobre Plutón, mientras científicos mantienen posturas divididas. (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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