James Webb revela el entorno de un agujero negro con un nivel de detalle sin precedentes

Una técnica inédita del telescopio James Webb reveló que la mayor parte del brillo infrarrojo en galaxias activas proviene de un disco de polvo caliente.

El Telescopio Espacial James Webb captó la imagen más detallada lograda hasta ahora del entorno inmediato de un agujero negro supermasivo. La observación se centró en la galaxia espiral Circinus, ubicada a unos 14 millones de años luz de la Tierra, y permitió distinguir con claridad inédita las estructuras que alimentan este objeto extremo.

El hallazgo se basó en datos obtenidos por el James Webb Space Telescope (JWST) y se publicó el 13 de enero en la revista científica Nature Communications. El análisis mostró con precisión el disco denso de gas y polvo que rodea al agujero negro y que sostiene su crecimiento.

Según información divulgada por la NASA, los nuevos datos indican que el intenso brillo infrarrojo observado en las galaxias activas no proviene, en su mayoría, de flujos de materia expulsados por el agujero negro. La mayor parte de esa emisión surge de un disco compacto de polvo caliente, directamente relacionado con el proceso de alimentación del núcleo galáctico.

El estudio estuvo liderado por Enrique López-Rodríguez, investigador de la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos. El equipo aplicó una técnica innovadora del Webb que permitió atravesar las espesas nubes de polvo que cubren el centro de la galaxia Circinus. Por primera vez, un modo de observación de alto contraste del telescopio se utilizó en una fuente fuera de la Vía Láctea.

Esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA muestra la galaxia Circinus. Un primer plano de su núcleo, tomado por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, muestra la cara interna del agujero del disco de gas en forma de rosquilla brillando en luz infrarroja. El anillo exterior se presenta como manchas oscuras. (NASA, ESA, CSA, Enrique López-Rodríguez (Universidad de Carolina del Sur), Deepashri Thatte (STScI); Procesamiento de imágenes: Alyssa Pagan (STScI); Reconocimiento: NOIRLab, CTIO de NSF/NASA, ESA, CSA, Enrique López-Rodríguez (Universidad de Carolina del Sur), Deepashri Thatte (STScI); Procesamiento de imágenes: Alyssa Pagan (STScI); Reconocimiento: NOIRLab, CTIO de NSF)

Esta técnica logró separar estructuras espaciales que antes aparecían fusionadas en un solo brillo difuso. Las imágenes muestran con claridad la cara interna de una estructura de polvo con forma de rosquilla, que brilla intensamente en el infrarrojo. A su alrededor se distingue un segundo anillo más externo, visible como regiones oscuras que evidencian polvo más frío y distante del centro galáctico.

El método empleado combina la luz captada por siete pequeñas aberturas hexagonales, que generan patrones comparables a una lupa cósmica. En términos prácticos, esta capacidad equivale a observar el universo con un telescopio espacial del doble de tamaño, como si el Webb, de 6,5 metros de diámetro, alcanzara 13 metros.

El análisis de los datos reveló que el 87% de la emisión infrarroja de la polvo caliente se origina en la región más cercana al agujero negro, concentrada en el disco interno alineado con el plano de la galaxia. Menos del 1% proviene de una estructura en forma de arco, donde la polvo es arrastrada por vientos generados por la actividad del agujero negro. El resto surge de zonas más alejadas, calentadas por la radiación del núcleo y por un pequeño chorro de ondas de radio.

Durante décadas, los modelos astronómicos no lograron explicar el exceso de emisión infrarroja en los núcleos de galaxias activas. La limitación principal radicó en la incapacidad de los telescopios anteriores para distinguir con claridad entre el disco de acreción, la estructura de polvo y los flujos de salida energéticos.

Estos nuevos resultados cuestionan los modelos clásicos que atribuían gran parte del infrarrojo a los flujos de salida de polvo. La observación detallada del Webb permitió aislar cada componente y entender mejor su aporte individual.

Comprender cómo crecen los agujeros negros supermasivos resulta clave para explicar la evolución de las galaxias. Durante su alimentación, estos objetos liberan enormes cantidades de energía que pueden frenar o estimular la formación de estrellas, lo que influye en el desarrollo galáctico a lo largo de miles de millones de años.

Al distinguir con una precisión inédita el material que cae hacia el agujero negro del que es expulsado al espacio, el James Webb marca un avance decisivo en el estudio de estos sistemas. Los astrónomos consideran que la estructura observada en Circinus podría ser común en muchos agujeros negros activos del universo y planean aplicar esta técnica a decenas de objetos cercanos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.