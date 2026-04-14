Inyección experimental logra regenerar cartílago en semanas y abre nueva vía contra la osteoartritis

Científicos prueban una inyección que regenera cartílago en animales y podría cambiar el tratamiento de la osteoartritis.

Una inyección única con liberación controlada de medicamento logró regenerar cartílago dañado en pocas semanas en modelos animales. El hallazgo proviene de un estudio de la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos, aún en fase preclínica y sin revisión por pares.

La investigación plantea una alternativa novedosa frente a la osteoartritis, la forma más común de artritis. Esta enfermedad afecta a cientos de millones de personas en el mundo. Se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago que protege las articulaciones.

Con la pérdida de cartílago, los huesos entran en contacto directo. Esto provoca dolor, rigidez e inflamación. En la actualidad no existe cura. Los tratamientos se enfocan en aliviar el dolor o recurren a cirugías para reemplazar la articulación con prótesis.

Mecanismo sin cirugía

El método desarrollado utiliza un sistema de liberación controlada. El medicamento se inyecta directamente en la articulación afectada. Este proceso activa las propias células del cartílago y del hueso para reparar el daño.

La líder del estudio, Stephanie Bryant, explicó que el equipo avanzó desde una idea inicial hasta demostrar la reversión de la enfermedad en animales en un periodo de dos años. El enfoque no requiere intervención quirúrgica.

Implante inyectable como complemento

El equipo también diseñó un implante inyectable. Este se fija en la articulación y atrae células del organismo. Su función es llenar los espacios donde falta cartílago.

La propuesta busca adaptarse a las cuatro etapas de la osteoartritis. Estas van desde una pérdida leve hasta la ausencia total de cartílago. En fases avanzadas, el contacto entre huesos genera dolor intenso.

Vacío en tratamientos actuales

La jefa del Departamento de Ortopedia de la UC Anschutz, Evalina Burger, señaló que muchos pacientes enfrentan opciones limitadas. Estas se reducen a cirugías complejas o la falta de alternativas intermedias.

Este vacío terapéutico resalta la importancia del avance. Sin embargo, los resultados aún corresponden a pruebas en animales. No existe garantía de que se repitan en humanos.

Próximos pasos hacia ensayos clínicos

Tras completar la primera fase en animales, el equipo prepara nuevos estudios. Estos se centran en seguridad y toxicología. La meta es avanzar hacia ensayos clínicos en humanos en unos 18 meses, según los resultados obtenidos.

La iniciativa cuenta con apoyo de la agencia ARPA-H. Su directora, Alicia Jackson, indicó que el objetivo es reducir el dolor crónico y evitar cirugías mayores en el futuro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.