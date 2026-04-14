Ciencia

Inyección experimental logra regenerar cartílago en semanas y abre nueva vía contra la osteoartritis

Un estudio en animales revela que un tratamiento de liberación lenta puede revertir el daño articular sin necesidad de cirugía

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos prueban una inyección que regenera cartílago en animales y podría cambiar el tratamiento de la osteoartritis.
Científicos prueban una inyección que regenera cartílago en animales y podría cambiar el tratamiento de la osteoartritis. (Canva stock/Pop Andreea's Images/Africa images)







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