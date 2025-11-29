Ciencia

Investigadores revelan la verdadera causa detrás del colapso de una civilización milenaria en Asia

Descubra qué fenómeno natural empujó al colapso de Harappa, una civilización milenaria en Asia que sorprendía por su tecnología y organización

Por O Globo / Brasil / GDA
La sequía prolongada y una débil gestión de recursos llevaron al declive de Harappa, civilización clave del Valle del Indo.
