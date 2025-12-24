Ciencia

Investigadores descubren al menos 20 especies marinas nuevas en profundidades del océano Pacífico

El hallazgo surgió tras analizar 2.000 especímenes recolectados por dispositivos ubicados en la zona crepuscular del Pacífico occidental

Por O Globo / Brasil / GDA
Un cangrejo ermitaño adherido a una concha de molusco. El animal se encuentra entre las especies potencialmente inéditas.
En la imagen aparece un cangrejo ermitaño adherido a una concha de molusco. El animal se encuentra entre las especies potencialmente inéditas. Foto: (Academia de Ciencias de California/Academia de Ciencias de California)







