Investigadores confirman los primeros casos del ‘superhongo’ resistente a medicamentos

Una imagen proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestra a Candida auris cultivada, a la derecha, que fue descubierta por primera vez en 2009.

Investigadores de Portugal detectó por primera vez casos confirmados del hongo Candida auris, un microorganismo resistente a varios antifúngicos y considerado una amenaza emergente para la salud pública mundial.

La identificación se dio tras un estudio desarrollado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Porto, que analizó ocho infecciones registradas durante 2023 en un hospital del norte del país.

La investigación alertó sobre la necesidad de reforzar la vigilancia hospitalaria, debido a la capacidad del hongo para propagarse en centros de salud y a la dificultad para tratarlo con los medicamentos disponibles.

Los resultados se publicaron en la revista científica Journal of Fungi en octubre de 2025. Según informó la Facultad de Medicina en un comunicado divulgado por SIC Notícias, tres pacientes con infección invasiva fallecieron, aunque las muertes no se atribuyeron exclusivamente al hongo, sino a comorbilidades severas que ya presentaban.

La coordinadora del estudio, Sofia Costa de Oliveira, subrayó la relevancia de una articulación estrecha entre universidades, centros de investigación y hospitales, con el fin de mejorar la respuesta ante amenazas emergentes en salud pública mediante evidencia científica.

La especialista explicó que Candida auris no es de transmisión comunitaria, sino hospitalaria. Su impacto se relaciona con la facilidad de diseminación en unidades de salud y con la resistencia a algunos antifúngicos, factores que justifican una vigilancia estricta.

La detección temprana resulta clave para evitar brotes. Identificar a tiempo la colonización o infección en pacientes de riesgo permite intervenciones más eficaces y limita la propagación dentro de los servicios de salud. Entre las medidas esenciales figuran la higiene rigurosa de manos, la desinfección de superficies y equipos y la vigilancia de laboratorio constante.

Este hongo puede colonizar la piel y causar infecciones invasivas, especialmente en pacientes con enfermedades graves, sometidos a procedimientos invasivos o tratamientos con antibióticos e inmunosupresores.

No se transmite por el aire. El contagio ocurre por contacto directo entre personas o mediante superficies y equipos contaminados, lo que dificulta su control en el entorno hospitalario.

Actualmente, Candida auris se encuentra en unos 60 países de varios continentes. En setiembre del año anterior, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió sobre su rápida expansión en hospitales europeos.

Entre 2013 y 2023 se reportaron más de 4.000 casos en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Solo en 2023 se notificaron 1.346 casos en 18 países, lo que representó un aumento significativo.

Para los investigadores, el siguiente reto consiste en profundizar en el estudio de los mecanismos de resistencia del hongo. Comprender estas mutaciones permitiría explorar alternativas farmacológicas más eficaces y evaluar su impacto real en la progresión de la infección y en la resistencia antimicrobiana.

El trabajo incluyó la participación de especialistas de la Universidad de Porto, la ULS São João y otros centros de investigación. El estudio refuerza el llamado a una respuesta coordinada frente a una amenaza creciente para los sistemas de salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.