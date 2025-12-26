Inusual aparición de flamencos rosados genera sorpresa en famoso parque de México

Flamencos rosados sorprendieron en el lago de Texcoco por su presencia atípica y por las condiciones que favorecieron su breve estancia.

Una familia de flamencos rosados llegó al Parque Ecológico Lago de Texcoco y generó sorpresa entre trabajadores y especialistas, debido a que la presencia de esta especie es inusual en esa zona del Valle de México.

Dos aves adultas y un ejemplar joven se ubicaron desde hace varios días en el lago Nabor Carillo, sector del área natural protegida creada después de que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto intentó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en ese territorio.

Trabajadores del parque confirmaron que las aves se integraron al humedal, donde conviven miles de especies migratorias y residentes. Algunos funcionarios señalaron que, al recibir los primeros avisos, creyeron que se trataba de una confusión con garzas, pero luego comprobaron que se trataba de flamencos.

La especie Phoenicopterus ruber tiene como hábitat natural el norte de la península de Yucatán. Su tonalidad rojiza o rosada destacó sobre el color del cuerpo de agua, espacio donde buscó alimento durante la mayor parte del día.

Especialistas explican un desplazamiento poco común

La bióloga Magda Argueta, de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que el arribo de estos flamencos fue poco frecuente, aunque no representó una anomalía. Señaló que los ejemplares juveniles y adultos pueden desplazarse hacia humedales fuera de su rango habitual cuando las condiciones ambientales lo permiten.

Argueta explicó que el lago registró zonas someras durante estos días y esto creó un sitio funcional para la especie, que filtró agua y consumió microalgas y pequeños crustáceos, responsables de su característico color rosado. Añadió que la presencia de individuos rosados y blancos que aparentaban buena salud indicó que no se encontraban perdidos, sino que usaron el humedal de forma temporal.

Indicó que estos movimientos no corresponden a migraciones estrictas ni a cambios permanentes en la distribución. La investigadora afirmó que, si el nivel del agua varía o disminuye la disponibilidad de alimento, los tres flamencos se desplazarán hacia otro humedal.

Un parque con una amplia riqueza biológica

El Parque Ecológico Lago de Texcoco cubre 14.000 hectáreas y conserva más de 250 especies de flora y 370 de fauna. También sirve como refugio para más de 100.000 aves residentes y cerca de 200.000 migratorias que viajan entre Canadá y Sudamérica cada invierno.

En estos días destacaron miles de patos mexicanos (Anas diazi) y cientos de garzas blancas, que compartieron el hábitat con los flamencos. Los patos se identificaron por su cola café grisácea y la diferencia de coloración entre machos y hembras, mientras que las garzas se reconocieron por su altura y su pico amarillo.

Área declarada protegida

El 22 de marzo de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró al parque como Área Natural Protegida. La zona colinda con cinco municipios del Estado de México: Atenco, Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

El 30 de agosto del año pasado, un mes antes del cierre de su mandato, López Obrador y la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron el parque. La obra recibió una inversión superior a ¢5.500 millones y buscó beneficiar a 12.500 personas de las comunidades cercanas, además de impactar al resto del Valle de México.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.