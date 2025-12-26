Ciencia

Inusual aparición de flamencos rosados genera sorpresa en famoso parque de México

Tres flamencos llegaron al lago de Texcoco y modificaron por días la dinámica del humedal, un fenómeno poco común según especialistas

Por El Universal / México / GDA
Flamencos rosados sorprendieron en el lago de Texcoco por su presencia atípica y por las condiciones que favorecieron su breve estancia.
