Ciencia

Inodoros inteligentes ganan terreno y ponen en duda el uso del papel higiénico

Los inodoros inteligentes ganan espacio en el mercado local y cuestionan el uso del papel higiénico con tecnología más eficiente y sustentable

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Por La Nación / Argentina / GDA
Equipos inteligentes transforman el baño con limpieza más eficiente, menor impacto ambiental y nuevas funciones automatizadas.
Equipos inteligentes transforman el baño con limpieza más eficiente, menor impacto ambiental y nuevas funciones automatizadas. (Canva stock/Ionut Dabija's Images / Aflo Images)







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