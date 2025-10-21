Ciencia

Implante en la retina permite a adultos mayores volver a leer pese a pérdida visual avanzada

Un chip ocular de 2 milímetros y unos lentes con cámara infrarroja lograron restaurar la lectura en adultos mayores con degeneración macular

Por O Globo / Brasil / GDA
El sistema PRIMA permitió que adultos mayores con degeneración macular recuperaran parcialmente su visión y pudieran leer de nuevo.
El sistema PRIMA permitió que adultos mayores con degeneración macular recuperaran parcialmente su visión y pudieran leer de nuevo. (Hospital Oftalmológico Moorfields/O Globo, GDA)







