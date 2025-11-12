Ciencia

Implante cerebral tan pequeño como un grano de sal podría cambiar la neurociencia

Implante cerebral inalámbrico más pequeño que un grano de sal transmite señales neuronales por más de un año. Podría revolucionar la neurociencia clínica

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos crearon un implante neural del tamaño de un grano de sal que transmite señales cerebrales sin cables por más de un año.
Científicos crearon un implante neural del tamaño de un grano de sal que transmite señales cerebrales sin cables por más de un año. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

