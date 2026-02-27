Imágenes satelitales revelan el misterio de manchas en la Antártida: pingüinos emperador sin espacio para sobrevivir

La reducción del hielo en la Antártida obligó a pingüinos emperador a agruparse en espacios mínimos durante la muda anual.

Una serie de manchas marrones observadas por satélites sobre el hielo de la Antártida permitió identificar un comportamiento inédito de los pingüinos emperador y encendió alertas sobre el impacto del cambio climático. El hallazgo se publicó el miércoles 25 en la revista científica Communications Earth and Environment por investigadores del British Antarctic Survey.

El equipo analizó imágenes de la región de Tierra de Marie Byrd, en la Antártida Occidental. Las marcas coincidieron con el periodo de muda anual. En esa etapa las aves cambian sus plumas por un nuevo plumaje impermeable. A partir de ese indicio los científicos identificaron por primera vez colonias en muda mediante imágenes satelitales.

Satélites evidencian presión creciente

Cada verano los pingüinos emperador del mar de Ross recorren hasta 1.000 kilómetros en busca de hielo estable para mudar. Esa población reúne siete colonias reproductivas. Puede representar cerca de 40% de los individuos de la especie en el planeta. La Tierra de Marie Byrd se consideraba una de las zonas más seguras por su hielo costero persistente.

Los investigadores revisaron siete años de registros satelitales. Detectaron más de 100 agrupamientos de pingüinos en muda. En los años con menor cobertura de hielo marino los animales se concentraron en áreas más pequeñas. Formaron aglomeraciones más densas.

Entre 2022 y 2024 la extensión del hielo marino antártico alcanzó mínimos históricos. En la zona estudiada la cobertura bajó de un promedio cercano a 500.000 km² durante cinco décadas a cerca de 100.000 km² en 2023. El hielo costero disponible llegó a apenas 2.000 km².

En esas condiciones el hielo se rompió antes de que muchos pingüinos terminaran la muda. Ese periodo resulta crítico. Las aves pasan semanas sin alimentarse. Si entran al agua antes de completar el cambio de plumas enfrentan mayor gasto de energía. También sufren riesgo de hipotermia y ataques de depredadores.

Desaparición de grupos completos

Los datos más recientes generaron dudas sobre el destino de estas poblaciones. En 2025 solo 25 pequeños grupos aparecieron en imágenes satelitales de la región. Antes de 2022 se registraron más de 100 agrupamientos en el mismo sitio.

Los científicos aún no determinan si las aves migraron hacia nuevos puntos de muda o si ocurrió una reducción poblacional significativa.

El investigador principal Peter Fretwell indicó que los pingüinos emperador enfrentan varias presiones ambientales. Señaló que la pérdida de áreas aptas para la muda suma un nuevo riesgo. Explicó que la especie logra encontrar nuevos sitios de reproducción cuando el hielo desaparece. También planteó la posibilidad de que algunos individuos murieran tras ingresar al océano antes de desarrollar plumas impermeables.

Los expertos destacaron que los pingüinos emperador funcionan como indicador del ecosistema antártico. El hielo marino sostiene focas, aves marinas y numerosas especies que dependen del ambiente helado. Entre ellas figuran kriles y grandes ballenas. El monitoreo satelital permite entender cambios más amplios en el sistema polar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.