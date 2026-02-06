Ciencia

Hombre encontró una roca en Australia y se convirtió en el rastro de dinosaurio más antiguo del país

Un hallazgo fortuito en una cantera de Brisbane se confirmó como la evidencia más temprana de dinosaurios en Australia tras casi 70 años sin estudio

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Bruce Runnegar y la roca que terminó siendo el rastro de dinosaurio más antiguo de Australia.
Bruce Runnegar y la roca que terminó siendo el rastro de dinosaurio más antiguo de Australia. (The University of Queensland/The University of Queensland)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

