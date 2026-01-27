Ciencia

Hércules reaparece en Roma: descubren un santuario de más de 2.000 años en un barrio fuera del centro

El hallazgo en Pietralata incluye un templo monumental, tumbas de élite y sistemas hidráulicos que amplían la historia de la Roma antigua fuera del centro urbano

Por La Nación / Argentina / GDA
Un santuario de Hércules, tumbas aristocráticas y cisternas gigantes salen a la luz en un barrio romano y revelan el desarrollo urbano de hace más de dos milenios.
Un santuario de Hércules, tumbas aristocráticas y cisternas gigantes salen a la luz en un barrio romano y revelan el desarrollo urbano de hace más de dos milenios. (Ministero della Cultura/MiC)







