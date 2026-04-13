Ciencia

Hay un hábito que reconfigura su cerebro: no son crucigramas ni hacer sudokus

Investigación científica detecta cambios cerebrales y fisiológicos tras un programa intensivo de meditación con mediciones antes y después

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La meditación mostró efectos en cerebro, sangre e inmunidad en un estudio que analizó cambios tras un programa intensivo controlado.
La meditación mostró efectos en cerebro, sangre e inmunidad en un estudio que analizó cambios tras un programa intensivo controlado. (Canva stock/kieferpix de Getty Images/Ivan S de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmeditación
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.