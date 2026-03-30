Hallazgo en Texas revela fósiles de tortuga gigante y un antiguo armadillo de la Era del Hielo

Una cueva en Texas reveló fósiles de la Era del Hielo, con especies como tortugas gigantes, pampaterios y depredadores antiguos.

Una exploración en una cueva sumergida en Texas sacó a la luz fósiles de animales de la Era del Hielo, entre ellos una tortuga gigante y un antepasado del armadillo. El descubrimiento ocurrió en 2023 y quedó documentado en un estudio publicado el 19 de marzo en la revista Quaternary Research.

El paleontólogo John Moretti localizó los restos en el lecho de un riacho subterráneo dentro de la cueva Bender. El sitio se ubica en una propiedad privada en el condado de Comal. Los fósiles incluyeron fragmentos de caparazones y huesos dispersos en el suelo de la caverna.

El análisis identificó restos de una tortuga gigante y de un pampaterio. Este último es un antepasado del armadillo con un tamaño similar al de un león. El investigador indicó que la cantidad de fósiles en el lugar resultó inusual en comparación con otras cuevas estudiadas.

Cueva sumergida con alto valor científico

Las cuevas sumergidas en Texas funcionan como conductos de agua subterránea. Durante años, especialistas consideraron estos espacios como ricos en fósiles. La investigación en la cueva Bender confirmó esa hipótesis.

Los científicos señalaron que los restos ingresaron a la cueva por sumideros. Estos procesos ocurrieron durante eventos de erosión e inundaciones hace miles de años. Desde entonces, los fósiles permanecieron en ese entorno.

El estudio también determinó que los huesos datan del último período interglacial, ocurrido hace más de 100.000 años. Este periodo corresponde a una etapa cálida dentro de la última Era del Hielo. Según los investigadores, es la primera vez que se encuentran restos de esa época en el centro de Texas.

Nuevas pistas sobre el pasado

El sitio ofrece información distinta a la conocida en la región. Los expertos consideran que estos hallazgos abren una nueva ventana sobre los ecosistemas antiguos del área. También aportan datos sobre la fauna que habitó ese territorio.

Moretti y el coautor John Young realizaron seis expediciones entre marzo de 2023 y noviembre de 2024. Durante ese tiempo recolectaron fósiles en 21 zonas distintas dentro de la cueva.

Para acceder a los restos, los investigadores avanzaron por el riacho con equipo de protección y snorkel. Los huesos se extrajeron directamente del fondo del lecho.

Otros animales identificados

Además de la tortuga gigante y el antepasado del armadillo, el equipo halló restos de otros animales. Entre ellos destacan la garra de un oso perezoso gigante, así como huesos de tigres, dientes de sable, camellos y mastodontes.

Los fósiles presentan características similares. Están pulidos, redondeados y con una mineralización rojiza. Este patrón sugiere que todos ingresaron a la cueva en un mismo periodo.

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