Ciencia

Hallazgo en Texas revela fósiles de tortuga gigante y un antiguo armadillo de la Era del Hielo

El sitio también contiene restos de depredadores y grandes mamíferos de la Era del Hielo en el centro de Texas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una cueva en Texas reveló fósiles de la Era del Hielo, con especies como tortugas gigantes, pampaterios y depredadores antiguos.
Una cueva en Texas reveló fósiles de la Era del Hielo, con especies como tortugas gigantes, pampaterios y depredadores antiguos. (John Moretti, The University of Texas at Austin/Jaime Chirinos, Wikimedia Commons)







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