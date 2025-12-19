Ciencia

Hallazgo en Italia revela el caso de incesto más antiguo documentado por la ciencia

Un estudio genético en una cueva del sur de Italia identificó el caso más antiguo de incesto entre padre e hija, ocurrido hace más de 3.000 años, según datos publicados en una revista científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores italianos hallaron en una cueva de Calabria evidencia genética del incesto más antiguo documentado entre padre e hija.
Investigadores italianos hallaron en una cueva de Calabria evidencia genética del incesto más antiguo documentado entre padre e hija.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

