Hallazgo en Chechenia revela tumba de mujer de élite con 19 brazaletes y 8 anillos de hace 3.000 años

Arqueólogos hallan tumba de mujer con 19 brazaletes y 8 anillos. El sitio revela diferencias entre entierros masculinos y femeninos.

Una tumba de una mujer de alto estatus con más de 3.000 años de antigüedad salió a la luz en Chechenia, república de la Federación de Rusia. El descubrimiento ocurrió durante excavaciones del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias en 2025.

Las labores formaron parte de estudios previos a la reconstrucción del gasoducto Novogrozny–Serzhen-Yurt. En 2022, los especialistas detectaron 11 sitios arqueológicos en la zona del proyecto.

En 2025, los investigadores analizaron asentamientos como Tyalling-2. En ese lugar encontraron tres sepulturas, conjuntos de cerámica, herramientas de piedra y hueso, además de dos complejos residenciales y objetos de posible uso sagrado. La datación ubica estos restos en la primera mitad del cuarto milenio antes de Cristo.

Otro punto clave fue el asentamiento y cementerio Khumykskoye-2. Allí se exploraron 1.619 m² de un total de 2.335 m². El sitio corresponde a un periodo entre el siglo X a. C. y la primera mitad del siglo VIII a. C.

El cementerio presenta una disposición ordenada. Las tumbas se ubican en filas con cerca de dos metros de distancia entre sí. Los arqueólogos examinaron 160 sepulturas.

Mujer con ornamentos excepcionales

El patrón funerario es uniforme. Los cuerpos reposan agachados sobre el lado izquierdo con la cabeza hacia el sureste. Los restos se acompañan de ajuares funerarios variados, que incluyen vasijas, anillos de bronce, ornamentos trenzados, alfileres, incrustaciones y cuentas de vidrio y hueso.

Algunas tumbas contienen hasta 60 objetos. En ese contexto destaca la sepultura de la mujer de élite. El cuerpo tenía 19 brazaletes de bronce en los brazos y ocho anillos en los dedos.

Los expertos consideran que el entierro sigue las prácticas de la cultura Koban Oriental. La posición del cuerpo y la presencia de cerámica y adornos personales respaldan esa interpretación.

El nivel de ornamentación sugiere estatus social elevado. También apunta a identidad y posibles significados rituales. Los investigadores vinculan este tipo de sepulturas con élites o roles culturales específicos de mujeres en sociedades antiguas del Cáucaso.

Diferencias entre hombres y mujeres

El análisis del cementerio muestra diferencias claras. Las mujeres se entierran con joyas y objetos decorativos. En contraste, los hombres aparecen junto a armas como dagas de bronce, puntas de lanza y flechas.

Este patrón refuerza la interpretación sobre roles diferenciados dentro de estas comunidades antiguas.

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