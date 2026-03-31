Ciencia

Hallazgo en Chechenia revela tumba de mujer de élite con 19 brazaletes y 8 anillos de hace 3.000 años

Excavaciones en Rusia sacan a la luz un entierro con decenas de objetos y evidencias de una mujer con alto estatus social

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Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallan tumba de mujer con 19 brazaletes y 8 anillos. El sitio revela diferencias entre entierros masculinos y femeninos.
Arqueólogos hallan tumba de mujer con 19 brazaletes y 8 anillos. El sitio revela diferencias entre entierros masculinos y femeninos. (RAS/RAS)







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