Hallazgo en Australia revela salamandras marinas gigantes que dominaron tras extinción masiva

Un estudio internacional determinó que los restos encontrados en los años 60 y 70 pertenecen a dos especies distintas de anfibios marinos gigantes

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación confirma que dos anfibios marinos de hasta 2 metros dominaron los océanos tras la extinción del Permiano.
Investigación confirma que dos anfibios marinos de hasta 2 metros dominaron los océanos tras la extinción del Permiano. (Pollyanna von Knorring/The Swedish Museum of Natural History)







