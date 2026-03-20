Ciencia

Hallazgo en Atacama revela vida microscópica en uno de los ambientes más extremos del planeta

Científicos descubren nematodos en el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, y revelan cómo sobrevive la vida en condiciones extremas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores hallaron nematodos en Atacama y evidenciaron una biodiversidad mayor a la prevista en uno de los entornos más hostiles.
Investigadores hallaron nematodos en Atacama y evidenciaron una biodiversidad mayor a la prevista en uno de los entornos más hostiles. (Canva stock/Marek Piwnicki de Pexels)







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