Ciencia

Hallazgo en Argentina cambia la historia evolutiva de un enigmático grupo de dinosaurios

Un fósil casi completo descubierto en Río Negro cuestiona la idea de que estos dinosaurios se hicieron cada vez más pequeños con el tiempo

Por Jailine González Gómez
Un estudio en 'Nature' muestra que los alvarezsauroideos no se hicieron progresivamente más pequeños.
Un estudio en 'Nature' muestra que los alvarezsauroideos no se hicieron progresivamente más pequeños. ( Levi bernardo/Wikimedia Commons)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

