Ciencia

Hallazgo clave en naufragio del siglo XIX en Grecia reabre disputa por mármol de la Acrópolis

Una excavación subacuática en Grecia reveló una pieza ligada a la Acrópolis y nuevos datos del naufragio del Mentor

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallaron un fragmento de mármol en el Mentor. El descubrimiento aporta evidencia sobre la carga original y reabre el debate histórico.
Arqueólogos hallaron un fragmento de mármol en el Mentor. El descubrimiento aporta evidencia sobre la carga original y reabre el debate histórico. (G. Issaris/culture.gov.gr)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGnaufragioGreciaAcrópolismármol
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.