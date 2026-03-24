Hallazgo clave en naufragio del siglo XIX en Grecia reabre disputa por mármol de la Acrópolis

Arqueólogos hallaron un fragmento de mármol en el Mentor. El descubrimiento aporta evidencia sobre la carga original y reabre el debate histórico.

Una pieza de mármol vinculada con la Acrópolis de Atenas apareció en el naufragio del bergantín Mentor, hundido en 1802 cerca de la isla de Kythira, en el sureste de Grecia. El descubrimiento ocurrió durante una campaña de excavación subacuática realizada en 2025.

La investigación estuvo a cargo de especialistas en antigüedades subacuáticas bajo la dirección del arqueólogo Dimitrios Kourkoumelis-Rodostamos. El equipo exploró sectores alrededor de los restos del navío. El Ministerio de Cultura de Grecia informó el lunes 16 de marzo que se excavaron dos áreas principales para ubicar elementos estructurales y analizar la dispersión de los restos.

Los resultados confirmaron la desaparición del casco del Mentor. No se localizaron fragmentos relevantes de la estructura. Esto sugiere una exposición prolongada en el fondo marino. Esa condición favoreció su descomposición total. El deterioro pudo acelerarse en el siglo XIX. En ese periodo, buzos abrieron el acceso al cargamento durante intentos de rescate.

A pesar de esa ausencia, el equipo halló objetos del navío y de la vida a bordo. Entre ellos figuran fragmentos de revestimiento de cobre. Ese material protegía la parte inferior del barco. También aparecieron rastros de refuerzos de plomo en la quilla. Se sumaron utensilios cotidianos y una placa de arcilla que pudo servir como aislante térmico del horno.

Estos materiales permiten reconstruir aspectos técnicos de la embarcación. También aportan datos sobre las condiciones de la tripulación. Los indicios muestran que parte del equipo y de la carga quedó preservada en el lecho marino.

El hallazgo más relevante es un fragmento esculpido de mármol de 9,3 por 4,7 centímetros. La pieza presenta un motivo decorativo en forma de gota. Ese diseño es típico de la arquitectura clásica. El elemento pudo formar parte de la Acrópolis.

Se trata de la primera evidencia directa encontrada en el sitio que confirma la presencia de restos de la carga original. En el siglo XIX, gran parte de esas esculturas se recuperó. Luego se vendió al Museo Británico, donde aún permanece, según reportes divulgados por el sitio Live Science.

El Mentor formó parte de la operación liderada por Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin. Él impulsó la extracción de los llamados Mármoles de Elgin durante el dominio otomano en Grecia. Ese proceso mantiene una disputa internacional. El gobierno griego solicita la devolución. El museo británico conserva las piezas.

Las excavaciones iniciaron en 2009 y continúan activas. El Ministerio de Cultura indicó que nuevos estudios de conservación buscarán precisar el origen del fragmento. También pretenden ampliar el conocimiento sobre el naufragio. Más de dos siglos después, el sitio mantiene relevancia en el debate sobre patrimonio cultural.

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