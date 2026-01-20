Hallazgo arqueológico sorprende en proyecto minero de Argentina

Una vasija prehispánica de entre los siglos X y XV apareció en un proyecto minero de San Juan, Argentina, y quedó bajo estudio de especialistas arqueológicos.

Una vasija de cerámica indígena prehispánica, con una antigüedad estimada de varios siglos, apareció en el yacimiento de cobre y molibdeno El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina. El descubrimiento ocurrió durante un relevamiento de biodiversidad realizado en los primeros días de diciembre de 2025 por la empresa minera Glencore.

La compañía informó el hallazgo a las autoridades culturales de la provincia argentina de San Juan. Los primeros análisis situaron la pieza en el período tardío de la cultura calingastina, entre los siglos X y XV. Los especialistas señalaron que el objeto constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron ese territorio del oeste argentino y aporta información clave sobre su forma de vida y su relación con el entorno.

Tras la detección del material, Glencore Pachón activó el protocolo establecido en la ley provincial 571-F de San Juan, Argentina, normativa que regula la conservación y protección del patrimonio cultural y natural. La empresa notificó a la Dirección de Patrimonio Cultural sanjuanina, dependencia de la Secretaría de Cultura provincial, dirigida por la profesora Gladys González.

El procedimiento incluyó la intervención del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. La consultora especializada Arqueo Ambiental presentó la denuncia formal y coordinó las tareas técnicas con los arqueólogos del instituto.

El equipo realizó un levantamiento controlado en el lugar del hallazgo y trasladó la vasija a laboratorio para su análisis y catalogación. Los investigadores destacaron el buen estado de conservación de la pieza, una condición poco frecuente en contextos arqueológicos de alta montaña.

Los estudios preliminares indicaron que la vasija pertenece a una etapa avanzada de las sociedades prehispánicas que habitaron la actual provincia de San Juan. Las investigaciones permitirán profundizar en su uso y en las condiciones ambientales que favorecieron su preservación durante siglos.

La pieza quedó bajo resguardo del instituto académico. Por ahora, no estará habilitada para exhibición pública.

Desde Glencore Pachón se informó que el hallazgo activó de inmediato los procedimientos internos habituales. Los responsables ambientales indicaron que se dio aviso a la autoridad competente y se trabajó de manera conjunta con especialistas para garantizar la correcta protección del patrimonio arqueológico argentino.

En el área del proyecto El Pachón, los estudios previos permitieron identificar más de 200 sitios de valor arqueológico, con evidencias que abarcan antiguos asentamientos humanos y restos de períodos incaicos e hispanos en territorio argentino.

El yacimiento se localiza a 3.600 metros sobre el nivel del mar, a cinco kilómetros del límite internacional entre Argentina y Chile. Actualmente se encuentra en etapa de exploración avanzada. Sectores ambientalistas señalaron que, con la legislación vigente sobre glaciares en Argentina, el desarrollo del emprendimiento minero no sería viable.

