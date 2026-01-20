Ciencia

Hallazgo arqueológico sorprende en proyecto minero de Argentina

El hallazgo ocurrió en un yacimiento de cobre en la provincia argentina de San Juan y activó los protocolos oficiales de protección patrimonial

Por La Nación / Argentina / GDA
Una vasija prehispánica de entre los siglos X y XV apareció en un proyecto minero de San Juan, Argentina, y quedó bajo estudio de especialistas arqueológicos.
Una vasija prehispánica de entre los siglos X y XV apareció en un proyecto minero de San Juan, Argentina, y quedó bajo estudio de especialistas arqueológicos.







