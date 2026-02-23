Ciencia

Hallan sistema de signos de hace 40.000 años que desafía el origen de la escritura

Investigación publicada en PNAS analizó más de 3.000 signos paleolíticos y los comparó con las primeras tablillas mesopotámicas

Por Europa Press
Científicos hallaron que signos del Paleolítico tienen densidad informativa comparable al protocuneiforme de Mesopotamia.
Científicos hallaron que signos del Paleolítico tienen densidad informativa comparable al protocuneiforme de Mesopotamia. (Imagen con fines ilustrativos). (Eduardo Parra / Europa Press/Europa Press)







