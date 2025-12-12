Ciencia

Hallan especie extinta de vaca marina que vivió hace 20 millones de años en el Golfo Pérsico

La nueva especie marina fue nombrada Salwasiren qatarensis y vivió en una zona rica en pastos marinos, hoy considerada un cementerio de dugongos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El fósil hallado en Catar representa una versión pequeña del dugongo y vivió hace 20 millones de años en una zona ahora clave para entender el ecosistema marino.
El fósil hallado en Catar representa una versión pequeña del dugongo y vivió hace 20 millones de años en una zona ahora clave para entender el ecosistema marino. (Alex Boersma/Smithsonian)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGolfo Pérsicovaca marinaespecie extinta
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.