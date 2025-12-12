Hallan especie extinta de vaca marina que vivió hace 20 millones de años en el Golfo Pérsico

El fósil hallado en Catar representa una versión pequeña del dugongo y vivió hace 20 millones de años en una zona ahora clave para entender el ecosistema marino.

Científicos hallaron en el desierto del Catar los restos de un mamífero marino que vivió hace más de 20 millones de años. El esqueleto pertenece a una nueva especie, emparentada con los actuales dugongos, y recibió el nombre de Salwasiren qatarensis.

Este descubrimiento, publicado el 10 de diciembre por la revista científica PeerJ, ocurrió en el sitio arqueológico de Al Maszhabiya, reconocido por albergar uno de los mayores cementerios de fósiles de vacas marinas en el mundo.

Los responsables del estudio pertenecen al Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian y al Museo del Catar. La nueva especie se considera una versión más pequeña de los dugongos actuales. De acuerdo con los investigadores, habitó costas cercanas a áreas con extensos pastos marinos.

Restos fósiles ofrecen nuevas pistas del pasado

El esqueleto encontrado incluye un cráneo parcial, mandíbula, escápulas, vértebras, esternón y parte de la columna. Los científicos indicaron que la especie Salwasiren qatarensis pesaba cerca de 113 kilogramos, mucho menos que los dugongos modernos, que superan los 900 kilogramos.

Los investigadores señalaron que esta especie extinta presentaba presencia de huesos en las extremidades traseras, una característica que los dugongos actuales perdieron por efecto de la evolución. También poseía un hocico más recto y colmillos más pequeños que los ejemplares modernos.

Sitio arqueológico con gran riqueza paleontológica

El sitio de Al Maszhabiya, donde se halló el fósil, alberga al menos 170 puntos con restos de vacas marinas, además de fósiles de tiburones, delfines y tortugas. En 2023, el investigador Ferhan Sakal obtuvo permiso para iniciar una excavación detallada.

Los especialistas creen que esta zona del Golfo Pérsico ha sido hábitat de vacas marinas durante al menos 21 millones de años. Aunque las especies han variado, su función ecológica se ha mantenido, según el investigador Nicholas Pyenson, uno de los autores del estudio.

Los expertos también consideran que comprender cómo estos ecosistemas respondieron a eventos climáticos pasados podría ofrecer pistas para enfrentar futuras amenazas ambientales.

Digitalización y conservación del hallazgo

El Programa de Digitalización del Museo Smithsonian creó modelos digitales en 3D del fósil, disponibles para consulta en línea. Este recurso busca preservar el hallazgo y facilitar su estudio por parte de científicos en todo el mundo.

Los investigadores impulsan la protección de Al Maszhabiya mediante su nominación como Patrimonio Mundial de la Unesco, con el fin de preservar su valor arqueológico para futuras generaciones.

Los dugongos actuales y su estado de conservación

Los dugongos actuales, conocidos también como vacas marinas, viven en zonas costeras del Indo-Pacífico, desde África Occidental hasta el norte de Australia. Su mayor concentración se encuentra en el Golfo Pérsico.

Estos mamíferos marinos se alimentan de pastos marinos y, al hacerlo, liberan nutrientes esenciales para otros organismos. Sin embargo, enfrentan amenazas por cambio climático, urbanización, contaminación y capturas accidentales por parte de pescadores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.