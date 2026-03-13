Ciencia

Hallan enormes túneles construidos hace miles de años que no fueron hechos por humanos: ‘Hámster del tamaño de un elefante’

Investigadores descubrieron una red subterránea que no fue hecha por humanos ni por procesos geológicos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Los túneles fueron excavados por perezosos gigantes extintos. Investigadores hallaron huellas, marcas y evidencia de interacción con humanos.
Los túneles fueron excavados por perezosos gigantes extintos. Investigadores hallaron huellas, marcas y evidencia de interacción con humanos. (La Nación, Argentina/GDA)







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