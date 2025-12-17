Ciencia

Hallan en Suecia un esqueleto de cachorro de 5.000 años junto a una daga y apuntan a un ritual de la Edad de Piedra

Arqueólogos hallan en Suecia un perro de 5.000 años enterrado con una daga de hueso en un antiguo lago. El depósito sugiere un ritual ceremonial de la Edad de Piedra

Por O Globo / Brasil / GDA
Un esqueleto de perro y una daga de hueso aparecieron en un antiguo lago sueco. El hallazgo revela posibles rituales de la Edad de Piedra.
Un esqueleto de perro y una daga de hueso aparecieron en un antiguo lago sueco. El hallazgo revela posibles rituales de la Edad de Piedra. (Statens historiska museer/Statens historiska museer)







