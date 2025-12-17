Ciencia

Hallan en los Alpes de Italia una de las mayores colecciones de huellas de dinosaurios de Europa

El hallazgo en el Parque Nacional del Stelvio revela desplazamientos en grupo y aporta información clave sobre dinosaurios del Triásico Superior

Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
Esta fotografía, tomada por el fotógrafo naturalista Elio Della Ferrera y publicada el 16 de diciembre de 2025 por Arch. PaleoStelvio (PNS, MSNM, SABAP CO-LC) muestra huellas de prosauropodos (dinosaurios) que datan del Triásico tardío en el nuevo yacimiento paleontológico descubierto por Elio Della Ferrera en el valle de Fraele, en el Parque Nacional de Stelvio, en la región de Lombardía. Se han encontrado cientos de metros de huellas de dinosaurios con dedos y garras en los Alpes italianos, en una región que acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, según informaron las autoridades el 16 de diciembre de 2025.
Científicos estudian cientos de metros de huellas fósiles en el norte de Italia. El sitio ofrece datos únicos sobre comportamiento y ambiente prehistórico. (ELIO DELLA FERRERA HANDOUT/AFP)







