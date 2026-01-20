Ciencia

Hallan en China restos de un zoológico de la élite con 3.000 años de antigüedad

Campanas de bronce, fosas rituales y una inusual diversidad de animales revelan una práctica desconocida de la China antigua que expone el vínculo entre poder, ritual y control de la naturaleza

Por O Globo / Brasil / GDA
Excavaciones en Anyang revelan fosas con animales salvajes y campanas de bronce, lo que apunta a un sistema organizado de manejo de fauna por la élite Shang.
Excavaciones en Anyang revelan fosas con animales salvajes y campanas de bronce, lo que apunta a un sistema organizado de manejo de fauna por la élite Shang. ( Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales/Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales)







