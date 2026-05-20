Hallan cuaderno medieval en una antigua letrina y su contenido en latín intriga a arqueólogos

Expertos investigan un cuaderno medieval encontrado en Alemania que conservó escritura en latín tras pasar siglos bajo tierra.

Un cuaderno medieval que permaneció oculto durante más de 700 años apareció dentro de una antigua letrina en Paderborn, Alemania. El hallazgo sorprendió a investigadores durante las obras para construir una nueva sede administrativa de la ciudad.

Especialistas estiman que el objeto pertenece a los siglos XIII o XIV. El pequeño volumen sobrevivió en condiciones poco habituales pese a permanecer enterrado durante siglos.

La pieza mide apenas 10 por 7,5 centímetros. Tiene diez páginas recubiertas de cera. Ese material funcionaba como una superficie reutilizable para escribir durante la Edad Media. Las anotaciones se realizaban con un estilete de metal o hueso. Luego podían borrarse al alisar la cera.

La conservación del cuaderno llamó la atención de los expertos. La restauradora Susanne Bretzel explicó que la humedad constante y la ausencia de oxígeno en el subsuelo de Paderborn crearon un ambiente casi hermético.

La especialista indicó que solo necesitó limpiar la parte externa del objeto. También señaló que las páginas internas permanecieron firmemente unidas y sin suciedad. Agregó que la madera mantuvo su forma y que la cera conservó la escritura de manera legible.

Bretzel detalló que el objeto llegó al laboratorio envuelto en un bloque de tierra húmeda. Además, conservaba un fuerte olor asociado al antiguo entorno sanitario.

La arqueóloga Barbara Rüschoff-Parzinger, directora de asuntos culturales de la Asociación Regional de Westfalia-Lippe, indicó que este es el único ejemplar completo de ese tipo encontrado en Renania del Norte-Westfalia.

¿Quién escribió el cuaderno?

Los investigadores determinaron que el texto fue escrito en latín por una sola persona entre los siglos XIII y XIV.

La arqueóloga municipal Sveva Gai explicó que el idioma utilizado y el estilo de escritura sugieren que el propietario pertenecía a sectores privilegiados de la sociedad medieval.

Las primeras hipótesis apuntan a un comerciante de Paderborn. Los investigadores consideran que pudo utilizar el cuaderno para registrar transacciones y anotar pensamientos o ideas.

Los especialistas también detectaron un detalle poco común. El texto fue escrito en dos direcciones distintas según la posición del cuaderno. Esa característica sugiere un uso espontáneo similar al de una libreta de apuntes.

Los arqueólogos creen que el objeto cayó de forma accidental dentro de la letrina.

La ubicación del hallazgo también reforzó algunas hipótesis. La excavación se realizó en una zona que correspondía a un antiguo barrio ocupado por sectores acomodados de la burguesía medieval.

Seda, cuchillos y otros objetos aparecieron en la excavación

El equipo recuperó otros objetos durante las excavaciones.

Entre los hallazgos aparecieron barriles de madera, fragmentos de cestas, cuchillos, textiles y piezas de cerámica medieval.

Los especialistas también encontraron restos de seda cortados en fragmentos rectangulares. Bretzel planteó la posibilidad de que esos materiales, que antes formaron parte de prendas valiosas, se reutilizaran como papel higiénico.

La cubierta de cuero del cuaderno despertó otro interés entre los expertos. El diseño presenta pequeñas filas de lirios grabados.

Ese símbolo estuvo relacionado durante la Edad Media con la pureza, la autoridad real y el favor divino.

Gai indicó que el patrón decorativo podría aportar pistas sobre el origen del objeto en futuras investigaciones.

Buscan recuperar textos borrados hace siglos

Los investigadores ahora aplicarán técnicas digitales de alta resolución para intentar recuperar inscripciones antiguas ocultas bajo las capas más recientes de cera.

Como las tablillas podían reutilizarse, algunas anotaciones anteriores quedaron marcadas bajo la superficie.

Los expertos ya identificaron algunas palabras aisladas. Sin embargo, señalaron que la transcripción requerirá tiempo debido a posibles errores ortográficos y daños en parte del texto.

Después de esa etapa, el contenido será traducido del latín al alemán.

El análisis también incluye estudios sobre la composición química de la cera, la madera y posibles pigmentos presentes en la pieza.

El proceso de restauración apenas inició y podría extenderse hasta un año. Una vez concluido, el cuaderno será exhibido en el Museo LWL de Paderborn.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.