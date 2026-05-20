Ciencia

Hallan cuaderno medieval en una antigua letrina y su contenido en latín intriga a arqueólogos

El pequeño volumen apareció durante excavaciones en Paderborn y especialistas creen que perteneció a un miembro de la élite medieval

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos investigan un cuaderno medieval encontrado en Alemania que conservó escritura en latín tras pasar siglos bajo tierra.
Expertos investigan un cuaderno medieval encontrado en Alemania que conservó escritura en latín tras pasar siglos bajo tierra. (Emad Daood/LWL Archaeology for Westphalia)







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