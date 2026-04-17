Hallan cañón de más de 300 años en obra en Reino Unido y revelan su inesperado uso

Un cañón del siglo XVII o XVIII apareció en una obra en Reino Unido. Estudios indican que fue desactivado y usado como poste antes de quedar enterrado.

Un cañón de hierro de más de tres siglos apareció durante trabajos de restauración en Reino Unido. El hallazgo ocurrió el 13 de febrero en Queen’s Gardens, un parque público en Kingston upon Hull que en el pasado funcionó como el muelle más grande del país.

El artefacto surgió mientras un trabajador excavaba para instalar un tanque de agua. El operario, identificado como Jon Jacobs de la empresa CR Reynolds, detectó el objeto durante la jornada y en un inicio temió que se tratara de una bomba de la Segunda Guerra Mundial.

El trabajador indicó que nunca encontró algo similar durante excavaciones previas. Señaló que lo habitual es hallar botellas u objetos sin valor. Añadió que el cañón apareció aislado, sin otros elementos alrededor, lo que aumentó la incertidumbre sobre su origen.

Las primeras evaluaciones apuntan a que el cañón data de finales del siglo XVII o inicios del siglo XVIII. El análisis lo realizó el equipo de Humber Field Archaeology (HFA), liderado por su director de arqueología, Peter Connelly.

Según estos estudios iniciales, el arma pudo tener un uso defensivo en embarcaciones o puertos. Sin embargo, los especialistas concluyeron que fue desactivada. Luego se reutilizó como poste de amarre antes de ser empujada hacia el área del muelle.

El sitio donde apareció el objeto fue rellenado en la década de 1930. Esa intervención urbana habría provocado que el cañón quedara enterrado durante décadas.

El equipo arqueológico desarrolla evaluaciones detalladas para determinar con mayor precisión el origen del artefacto. Las autoridades locales señalaron que este tipo de descubrimientos permite entender la historia marítima y militar de la ciudad.

El cañón de hierro fundido mide entre 2,6 metros y 2,7 metros de largo. Su peso supera una tonelada. Al momento de su extracción, estaba cubierto por una capa densa de tierra, corrosión e incrustaciones.

Los análisis también indican que la boquilla del cañón fue sellada, lo que respalda la teoría de que dejó de utilizarse como arma antes de su reutilización.

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