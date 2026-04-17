Ciencia

Hallan cañón de más de 300 años en obra en Reino Unido y revelan su inesperado uso

El artefacto fue encontrado durante excavaciones en un antiguo muelle y habría sido reutilizado antes de quedar enterrado en el siglo XX

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un cañón del siglo XVII o XVIII apareció en una obra en Reino Unido. Estudios indican que fue desactivado y usado como poste antes de quedar enterrado.
Un cañón del siglo XVII o XVIII apareció en una obra en Reino Unido. Estudios indican que fue desactivado y usado como poste antes de quedar enterrado. (Hull City Council/Hull City Council)







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