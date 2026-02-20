Ciencia

Hallan barco de lujo que naufragó hace 150 años en el Lago Michigan: así apareció bajo el agua

El Lac La Belle naufragó con 53 personas a bordo y una valiosa carga. Su ubicación se confirmó tras una pista histórica clave

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El barco de lujo Lac La Belle fue hallado 150 años después en el Lago Michigan, a 32 km de Wisconsin.
El barco de lujo Lac La Belle fue hallado 150 años después en el Lago Michigan, a 32 km de Wisconsin. (Paul Ehorn/Shipwreck World)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGnaufragioLago Michigan
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.