Hallan barco de lujo que naufragó hace 150 años en el Lago Michigan: así apareció bajo el agua

El barco de lujo Lac La Belle fue hallado 150 años después en el Lago Michigan, a 32 km de Wisconsin.

El barco de lujo Lac La Belle, desaparecido desde 1872, fue localizado a unos 32 kilómetros de la costa de Wisconsin, en Estados Unidos. El hallazgo se anunció el 13 de febrero por el portal especializado Shipwreck World y puso fin a una de las búsquedas más extensas en la historia de exploración subacuática en los Grandes Lagos.

El responsable del descubrimiento fue Paul Ehorn, un buzo de 80 años con amplia trayectoria. Inició como cazador de naufragios a los 20 años en 1965. En su carrera identificó al menos 15 embarcaciones en los Grandes Lagos. Indicó que su interés por este barco surgió por el valor artesanal de estas construcciones del siglo XIX.

La última travesía

El Lac La Belle se construyó en 1864 en Cleveland. Se convirtió en uno de los barcos de pasajeros más populares del Lago Michigan. Operó rutas entre Cleveland y el Lago Superior.

En 1866 sufrió un accidente y se hundió en aguas poco profundas del río St. Clair. Fue rescatado en 1869 y reconstruido antes de volver al servicio.

Más adelante la Englemann Transportation Company de Milwaukee lo adquirió. Desde entonces cubrió la ruta entre Milwaukee, Wisconsin, y Grand Haven, Michigan. Ese era el trayecto que realizaba cuando ocurrió el naufragio definitivo.

La noche del 13 de octubre de 1872 zarpó con vientos moderados. Transportaba 53 pasajeros y tripulantes. También llevaba 19.000 bushels de cebada, 1.200 barriles de harina, 50 barriles de carne de cerdo y 25 barriles de whisky.

Dos horas después comenzó a ingresar agua por causas desconocidas. El capitán ordenó regresar al puerto de origen. El clima empeoró. Las olas invadieron la cubierta y apagaron las calderas. El barco quedó a la deriva.

Cerca de las 5 a. m. se dio la orden de abandono. Pasajeros y tripulantes observaron cómo la embarcación se hundió de popa.

Uno de los botes salvavidas volcó durante la tormenta. Ocho personas murieron. El resto alcanzó la costa entre Racine y Kenosha.

Décadas de búsqueda

La falta de precisión en los registros históricos amplió la zona de rastreo durante años. En 2022 el historiador Ross Richardson obtuvo una pista clave, según la revista Smithsonian. Supo que un pescador había extraído un artefacto típico de barcos de vapor del siglo XIX en un punto específico del lago.

Con esa información Ehorn y su compañero Bruce Bittner realizaron exploraciones con sonar de barrido lateral. En dos horas identificaron las arcadas estructurales características del navío. Ehorn relató que vivió un momento de euforia al confirmar el hallazgo.

Luego varios buzos documentaron el sitio. Gran parte de la superestructura se perdió por la tormenta y el paso del tiempo bajo el agua. La estructura principal se mantiene relativamente bien conservada.

El anuncio oficial se retrasó más de tres años. Los investigadores elaboraron un modelo tridimensional mediante fotogrametría antes de divulgar la ubicación exacta.

Brendon Baillod, presidente de la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin, señaló a FOX6 News que el hallazgo representó una gran conquista. Indicó que el área era extensa y que no imaginó que el naufragio sería encontrado.

