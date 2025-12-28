Ciencia

Hablar mientras conduce altera movimientos oculares clave y reduce la capacidad de reacción, revela estudio

Investigación halló que conversaciones al conducir generan retrasos visuales que afectan la detección de peligros y reducen la eficiencia del escaneo ocular

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Hablar mientras se conduce provoca retrasos en movimientos oculares clave, lo que disminuye la capacidad de reacción y aumenta riesgos en situaciones de alta demanda visual.
Hablar mientras se conduce provoca retrasos en movimientos oculares clave, lo que disminuye la capacidad de reacción y aumenta riesgos en situaciones de alta demanda visual. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGconduccióncarretera
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.