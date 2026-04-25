Ciencia

Hablamos menos: un estudio detectó que cada año perdemos 338 palabras diarias en conversación

Entre 2005 y 2019, las personas redujeron de forma constante la cantidad de palabras que dicen cada día, según un estudio en psicología

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Por Jailine González Gómez
Un análisis de 14 años encontró que cada año hablamos 338 palabras menos por día.
Un análisis de 14 años encontró que cada año hablamos 338 palabras menos por día. (Canva stock/Anastasia Nagibina de Pexels/chunhsien shih de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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