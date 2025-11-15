Ciencia

Gripe aviaria provoca desaparición masiva de elefantes marinos en isla subantártica

Investigación reveló que un brote del virus H5N1 redujo a la mitad la población de hembras reproductoras en la isla subantártica de Georgia del Sur

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación reveló caída drástica en colonias de elefantes marinos por gripe aviaria en Georgia del Sur. El virus ya afecta otras especies marinas.
Investigación reveló caída drástica en colonias de elefantes marinos por gripe aviaria en Georgia del Sur. El virus ya afecta otras especies marinas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGripe aviariagripe aviarelefantes marinos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.