Google usa inteligencia artificial para preservar el ADN de especies en peligro de extinción

Google aplicó inteligencia artificial para secuenciar el ADN de 13 especies en peligro y apoyar proyectos globales de conservación.

La pérdida acelerada de biodiversidad también es una carrera contra el tiempo en el laboratorio. Según proyecciones científicas citadas por Google, hasta un millón de especies podrían estar en riesgo de extinción. Si su información genética no se documenta ahora, podría desaparecer de forma definitiva.

Con ese escenario como telón de fondo, la empresa anunció que ya contribuyó a secuenciar el genoma de 13 especies en peligro de extinción mediante el uso de inteligencia artificial. El trabajo se realizó en colaboración con iniciativas científicas globales que buscan preservar el código genético de la vida en el planeta.

El esfuerzo forma parte del apoyo de Google al Vertebrate Genomes Project, liderado por investigadores de la The Rockefeller University, y al Earth BioGenome Project, cuyo objetivo es secuenciar todas las especies conocidas de la Tierra.

El ADN como herramienta de conservación

Secuenciar un genoma significa descifrar el conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. Ese conocimiento permite a los científicos identificar riesgos, preservar diversidad genética y diseñar estrategias de conservación más precisas.

El comunicado destaca el caso del kākāpō, un loro nocturno y no volador de Nueva Zelanda. Investigadores lograron analizar el genoma de todos los ejemplares vivos de esta especie y diseñar un plan de reproducción que evitó su extinción. El acceso al ADN permitió tomar decisiones informadas sobre cruces y manejo poblacional.

Además de la conservación directa, la comparación genética entre especies ayuda a comprender la historia evolutiva de la vida. Estos datos también tienen aplicaciones futuras en agricultura, salud global y prevención de enfermedades.

Inteligencia artificial aplicada a la genómica

Google señaló que el uso de inteligencia artificial transformó radicalmente la secuenciación genética. El primer genoma humano tardó 13 años en completarse y costó cerca de $3.000 millones. Hoy, gracias a nuevas técnicas y algoritmos, el proceso puede realizarse en días y por miles de dólares.

Herramientas desarrolladas por la compañía, como DeepVariant, DeepConsensus y DeepPolisher, permitieron mejorar la precisión y velocidad del análisis genético. Según el comunicado, estas tecnologías acercan a la ciencia a un objetivo que antes parecía inalcanzable: un catálogo biológico completo de la vida en la Tierra.

Más especies y datos abiertos

El apoyo no se detiene en las 13 especies ya secuenciadas. Google.org anunció que la The Rockefeller University recibirá fondos del programa AI for Science para ampliar el proyecto a 150 especies adicionales.

Todos los genomas generados serán de acceso abierto. La intención es que investigadores y conservacionistas de todo el mundo puedan utilizarlos sin restricciones para desarrollar nuevas líneas de estudio y protección ambiental.