Google usa inteligencia artificial para preservar el ADN de especies en peligro de extinción

La compañía anunció que ya ayudó a secuenciar el genoma de 13 especies amenazadas con herramientas de IA desarrolladas para la ciencia

Por Jailine González Gómez
Google aplicó inteligencia artificial para secuenciar el ADN de 13 especies en peligro y apoyar proyectos globales de conservación.
Google aplicó inteligencia artificial para secuenciar el ADN de 13 especies en peligro y apoyar proyectos globales de conservación. (Wildlife Conservation Society/Google)







